Головна Новини дня Працювала в окупаційній "ГУ МВС" на Херсонщині — що вирішив суд

Працювала в окупаційній "ГУ МВС" на Херсонщині — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 05:00
Суд покарав жінку, яка погодилася працювати в окупаційній поліції Херсона
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

У Херсонській області заочно засудили жінку, яка під час окупації влаштувалась до так званого "ГУ МВС області". За це суд призначив жорстке покарання.

Про це у Facebook 28 листопада повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, під час окупації Херсона жінка добровільно вступила до створеної окупаційною адміністрацією псевдоструктури "ГУ МВС в Херсонській області". Там їй надали роль так званої виконуючої обов'язки "поліцейської комендантського взводу Корабельного міського управління".

Перебуваючи на цій "посаді" вона виконувала розпорядження представників окупаційної влади, тим самим сприявши функціонуванню незаконного режиму в регіоні.

Рішення суду

Суд призначив жінці покарання у вигляді 13 років ув’язнення з подальшою конфіскацією майна, а також встановив 15-річну заборону працювати в правоохоронних структурах, органах державної влади чи місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг.

Рішення ухвалено заочно, тож призначений строк вона почне відбувати після її затримання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Херсонщині заочно засудили колишню директорку ліцею у Білозерці, яка добровільно очолила захоплений росіянами навчальний заклад. За це їй призначили 12 років ув'язнення.

Також ми інформували, що суд у Херсонській області заочно позбавив волі чоловіка, який обрався до окупаційної "обласної думи".

суд Херсон Херсонська область держзрада окупація судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
