Главная Новости дня Работала в оккупационной "ГУ МВД" на Херсонщине — что решил суд

Работала в оккупационной "ГУ МВД" на Херсонщине — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 05:00
Суд наказал женщину, которая согласилась работать в оккупационной полиции Херсона
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Херсонской области заочно осудили женщину, которая во время оккупации устроилась в так называемое "ГУ МВД области". За это суд назначил жесткое наказание. 

Об этом в Facebook 28 ноября сообщает Херсонская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам дела, во время оккупации Херсона женщина добровольно вступила в созданную оккупационной администрацией псевдоструктуру "ГУ МВД в Херсонской области". Там ей предоставили роль так называемой исполняющей обязанности "полицейской комендантского взвода Корабельного городского управления".

Находясь на этой "должности" она выполняла распоряжения представителей оккупационной власти, тем самым способствуя функционированию незаконного режима в регионе.

Решение суда

Суд назначил женщине наказание в виде 13 лет заключения с последующей конфискацией имущества, а также установил 15-летний запрет работать в правоохранительных структурах, органах государственной власти или местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг.

Решение принято заочно, поэтому назначенный срок она начнет отбывать после ее задержания.

Напомним, недавно мы писали, что на Херсонщине заочно осудили бывшего директора лицея в Белозерке, которая добровольно возглавила захваченное россиянами учебное заведение. За это ей назначили 12 лет заключения.

Также мы информировали, что суд в Херсонской области заочно лишил свободы мужчину, который избрался в оккупационную "областную думу".

 

суд Херсон Херсонская область госизмена оккупация судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
