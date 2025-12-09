Российского депутата осудили в Виннице — голосовала за агрессию РФ против Украины

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Россиянка получила 15 лет тюрьмы за то, что нажала кнопку "за" признание псевдореспублик "Л/ДНР". Винницкий городской суд признал виновной депутата Госдумы РФ Татьяну Дьяконову.

Об этом официально сообщила пресс-служба суда.

Детали дела

По данным следствия, 22 февраля 2022 года Дьяконова проголосовала за ратификацию так называемого "договора о дружбе" с террористическими группировками "Л/ДНР". Этот документ стал формальным поводом для Кремля. Уже через два дня после этого голосования российские войска начали полномасштабное наступление.

Украинская Фемида не считает это просто политическим актом. Суд доказал прямую связь между поднятой рукой депутата и смертями украинцев.

В тексте приговора четко сказано: решение Госдумы оправдали агрессию в глазах россиян. Последствия были катастрофическими: погибли гражданские, пострадали дети и разрушены целые города.

Приговор суда

Дьяконову признали виновной по тяжкой статье — посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Наказание максимальное: 15 лет лишения свободы и конфискация всего имущества.

Сейчас приговор еще не вступил в законную силу. Поскольку осужденная находится на территории государства-агрессора, правосудие реализовали заочно.

