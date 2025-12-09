Видео
Україна
Главная Новости дня Голосовала за войну и оккупацию — в Виннице судили депутата РФ

Голосовала за войну и оккупацию — в Виннице судили депутата РФ

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 03:32
Российского депутата осудили в Виннице — голосовала за агрессию РФ против Украины
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Россиянка получила 15 лет тюрьмы за то, что нажала кнопку "за" признание псевдореспублик "Л/ДНР". Винницкий городской суд признал виновной депутата Госдумы РФ Татьяну Дьяконову.

Об этом официально сообщила пресс-служба суда.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, 22 февраля 2022 года Дьяконова проголосовала за ратификацию так называемого "договора о дружбе" с террористическими группировками "Л/ДНР". Этот документ стал формальным поводом для Кремля. Уже через два дня после этого голосования российские войска начали полномасштабное наступление.

Украинская Фемида не считает это просто политическим актом. Суд доказал прямую связь между поднятой рукой депутата и смертями украинцев.

В тексте приговора четко сказано: решение Госдумы оправдали агрессию в глазах россиян. Последствия были катастрофическими: погибли гражданские, пострадали дети и разрушены целые города.

Приговор суда

Дьяконову признали виновной по тяжкой статье — посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Наказание максимальное: 15 лет лишения свободы и конфискация всего имущества.

Сейчас приговор еще не вступил в законную силу. Поскольку осужденная находится на территории государства-агрессора, правосудие реализовали заочно.

Напомним, жительница Херсонщины устроилась работать в оккупационное ГУ МВД. За совершенное она проведет 13 лет в тюрьме.

Также мы сообщали, что чиновницу одной из районных администраций Одессы подозревают в государственной измене. За поддержку российской агрессии ей грозит до восьми лет заключения.

россия суд Винница Государственная дума судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
