На Вінниччині дитина померла від голоду — як покарають матір

Правоохоронці затримали матір, яка не годувала свого сина, що спричинило його смерть. Фото: Офіс генпрокурора

У Вінницькі області помер 10-річний хлопчик. Дитину не годували майже 60 днів, воду він отримував також рідко.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України у Telegram у четвер, 18 грудня.

Реклама

Читайте також:

На Вінниччині від голоду помер хлопчик

Наразі здійснюється досудове розслідування за фактом смерті 10-річного хлопчика з інвалідністю у Вінницькій області. Дитину виявили 16 грудня в будинку, де він проживав разом із матірʼю. У голоді та антисанітарії.

Згідно з висновком судово-патологоанатомічної експертизи, причиною смерті дитини стало тривале голодування. Хлопчика не годували майже 60 днів, він отримував лише воду, дуже мало і рідко.

За словами експертів, дитину можна було врятувати, якби йому надали спеціалізовану медичну допомогу та належний нагляд.

За даними слідства, дитина мала інвалідність з народження, а тому потребувала постійної сторонньої допомоги та медичного нагляду.

Встановлено, що з травня 2025 року хлопчик припинив відвідувати навчальний заклад. Стан його здоров’я поступово погіршувався, однак мати не зверталася за медичною допомогою. При цьому, сімʼя перебуває на обліку соціальної служби.

У період із серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово відвідували сім’ю за місцем проживання. Під час візитів ними фіксувалися неналежні умови проживання дитини та погіршення стану її здоров’я, що відображалося у відповідних документах. Водночас рішень про вилучення дитини із сім’ї та забезпечення необхідного лікування уповноваженими органами не приймалося.

За даними слідства, неналежне виконання матір’ю обов’язків по догляду за дитиною, а також відсутність своєчасних заходів захисту з боку відповідних служб, призвели до смерті хлопчика.

Правоохоронці спілкуються із працівниками соціальної служби. Фото: Офіс генпрокурора

Чи покарають матір хлопчика, який помер від голоду

Матір дитини затримано. Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) та ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Їй обрано запобіжний у вигляді тривання під вартою. Раніше її вже притягували до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Крім цього, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом службової недбалості соціальної служби, на обліку якої перебувала сім’я, а також інших уповноважених органів.

Також дитині не був наданий статус такої, яка опинилася в складних життєвих обставинах, і на запит прокурора про надання інформації про таких дітей, цю дитину служби у переліку не вказали.



Працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю, повідомлено про підозру за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини, що спричинило смерть.

Сімейному лікареві — за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому та за несанкціоновану зміну, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що заподіяло значну шкоду.

Напередодні проведено низку обшуків та інших невідкладних слідчих дій. Встановлюються всі обставини цього злочину та особи, бездіяльність яких призвела до тяжких наслідків.

Реакція генпрокурора на смерть дитини від голоду

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко зазначив, що хлопчик помер не від хвороби, а від байдужості дорослих.

Генпрокурор взяв на особистий контроль хід досудового розслідування цього провадження.

"Моя позиція чітка: кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх, понесе відповідальність. Дана справа перебуває на моєму особистому контролі. Ця смерть дитини — не "трагічний випадок". Це злочин", — наголосив Кравченко.

Нагадаємо, що нещодавно в Одеській області під час пологів загинула новонароджена дитина — чи покарають лікарів.

Раніше ми інформували, що на Рівненщині жінка вбила свою новонароджену дитину.