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Главная Новости дня В Ровно 15-летняя девочка застряла в почтомате: видео спасения

В Ровно 15-летняя девочка застряла в почтомате: видео спасения

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 13:29
В Ровно 15-летняя девушка застряла в почтомате — ее спасли спасатели
Спасение девушки, застрявшей в почтомате. Фото: кадр из видео

Во вторник, 7 июля, в Ровно 15-летняя девочка застряла в почтомате. На место прибыли спасатели, которые открыли ячейку и освободили ее. Медицинская помощь девочке не потребовалась.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Ровенской области, передает Новини.LIVE.

Девочка застряла в почтомате в Ровно

В шесть утра в Службу спасения Ровенской области поступило сообщение от взволнованного подростка, который сообщил, что на улице Киевской в ячейке почтомата оказалась запертой 15-летняя девушка. Самостоятельно они не смогли открыть ячейку, поэтому обратились за помощью.

"На место происшествия оперативно прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью специального инструмента спасатели быстро открыли ячейку и освободили девушку", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в селе Выженка Черновицкой области обрушился деревянный мост, на котором находились дети. Сооружение не выдержало нагрузки и разрушилось.

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Ровно ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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