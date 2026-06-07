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Главная Новости дня В Черновицкой области обвалился мост с детьми: видео

В Черновицкой области обвалился мост с детьми: видео

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 15:56
В Черновицкой области обвалился мост с детьми: видео
Мост через реку. Фото иллюстративное: letstrvl

В селе Виженка Вижницкой территориальной громады Черновицкой области обвалился деревянный мост с детьми. Конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась. В результате инцидента несколько детей получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области, передает Новини.LIVE.

В Черновицкой области обвалился мост с детьми

Во время экскурсии группа детей одновременно зашла на деревянный мост, проходящий через реку, в результате чего он обвалился.

"В результате происшествия несколько детей были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени, сейчас они госпитализированы. Спасатели на место происшествия не привлекались", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что во время отдыха, экскурсий или прогулок важно помнить, что пренебрежение правилами безопасности может привести к травмированию. Спасатели напомнили правила безопасного поведения:

Читайте также:
  • не создавайте чрезмерной нагрузки на мосты и другие сооружения;
  • придерживайтесь предупредительных знаков и ограничений;
  • не толкайтесь и не скапливайтесь в одном месте;
  • во время экскурсий и отдыха выполняйте указания сопровождающих лиц;
  • всегда оценивайте возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных локациях.

"Помните: один неосторожный момент может испортить отдых и привести к опасным последствиям. Берегите себя и своих детей!" — добавили в ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE, в апреле первая украинка на Эвересте Ирина Галай покорила гору Дхаулагири в Гималаях, высота которой составляет 8167 метров. На горе она подняла сине-желтый флаг.

Ранее мы показывали, как выглядят дома в Карпатах, которые продают за 15 000 долларов. В основном это аутентичные деревянные дома в отдаленных селах.

мост дети Черновицкая область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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