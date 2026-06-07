В Черновицкой области обвалился мост с детьми: видео

Мост через реку. Фото иллюстративное: letstrvl

В селе Виженка Вижницкой территориальной громады Черновицкой области обвалился деревянный мост с детьми. Конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась. В результате инцидента несколько детей получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области, передает Новини.LIVE.

В Черновицкой области обвалился мост с детьми

Во время экскурсии группа детей одновременно зашла на деревянный мост, проходящий через реку, в результате чего он обвалился.

"В результате происшествия несколько детей были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени, сейчас они госпитализированы. Спасатели на место происшествия не привлекались", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что во время отдыха, экскурсий или прогулок важно помнить, что пренебрежение правилами безопасности может привести к травмированию. Спасатели напомнили правила безопасного поведения:

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не создавайте чрезмерной нагрузки на мосты и другие сооружения;

придерживайтесь предупредительных знаков и ограничений;

не толкайтесь и не скапливайтесь в одном месте;

во время экскурсий и отдыха выполняйте указания сопровождающих лиц;

всегда оценивайте возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных локациях.

"Помните: один неосторожный момент может испортить отдых и привести к опасным последствиям. Берегите себя и своих детей!" — добавили в ГСЧС.

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