У Чернівецькій області обвалився міст з дітьми: відео

Міст через річку. Фото ілюстративне: letstrvl

У селі Виженка Вижницької територіальної громади Чернівецькій області обвалився деревʼяний міст із дітьми. Конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася. Внаслідок інциденту декілька дітей отримали травми.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Чернівецькій області, передає Новини.LIVE.

У Чернівецькій області обвалився міст з дітьми

Під час екскурсії група дітей одночасно зайшла на дерев’яний міст, що проходить через річку, внаслідок чого він обвалився.

"Внаслідок події кількох дітей було доставлено до медичного закладу з травмами різного ступеня, наразі їх госпіталізовано. Рятувальники на місце події не залучались", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що під час відпочинку, екскурсій чи прогулянок важливо памʼятати, що нехтування правилами безпеки може призвести до травмування. Рятувальники нагадали правила безпечної поведінки:

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не створюйте надмірного навантаження на мости та інші споруди;

дотримуйтеся попереджувальних знаків і обмежень;

не штовхайтеся та не скупчуйтеся в одному місці;

під час екскурсій та відпочинку виконуйте вказівки супроводжуючих осіб;

завжди оцінюйте можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях.

"Пам’ятайте: одна необережна мить може зіпсувати відпочинок і призвести до небезпечних наслідків. Бережіть себе та своїх дітей!" — додали в ДСНС.

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