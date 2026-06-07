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Головна Новини дня У Чернівецькій області обвалився міст з дітьми: відео

У Чернівецькій області обвалився міст з дітьми: відео

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 15:56
У Чернівецькій області обвалився міст з дітьми: відео
Міст через річку. Фото ілюстративне: letstrvl

У селі Виженка Вижницької територіальної громади Чернівецькій області обвалився деревʼяний міст із дітьми. Конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася. Внаслідок інциденту декілька дітей отримали травми.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Чернівецькій області, передає Новини.LIVE.

У Чернівецькій області обвалився міст з дітьми

Під час екскурсії група дітей одночасно зайшла на дерев’яний міст, що проходить через річку, внаслідок чого він обвалився

"Внаслідок події кількох дітей було доставлено до медичного закладу з травмами різного ступеня, наразі їх госпіталізовано. Рятувальники на місце події не залучались", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що під час відпочинку, екскурсій чи прогулянок важливо памʼятати, що нехтування правилами безпеки може призвести до травмування. Рятувальники нагадали правила безпечної поведінки: 

Читайте також:
  • не створюйте надмірного навантаження на мости та інші споруди;
  • дотримуйтеся попереджувальних знаків і обмежень;
  • не штовхайтеся та не скупчуйтеся в одному місці;
  • під час екскурсій та відпочинку виконуйте вказівки супроводжуючих осіб;
  • завжди оцінюйте можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях.

"Пам’ятайте: одна необережна мить може зіпсувати відпочинок і призвести до небезпечних наслідків. Бережіть себе та своїх дітей!" — додали в ДСНС.

Як писали Новини.LIVE, у квітні перша українка на Евересті Ірина Галай підкорила гору Дхаулагірі у Гімалаях, висота якої складає 8167 метрів. На горі вона підняла синьо-жовтий прапор.

Раніше ми показували, який вигляд мають будинки у Карпатах, які продають за 15 000 доларів. Переважно це автентичні деревʼяні хати у віддалених селах.

міст діти Чернівецька область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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