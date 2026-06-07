У Чернівецькій області обвалився міст з дітьми: відео
У селі Виженка Вижницької територіальної громади Чернівецькій області обвалився деревʼяний міст із дітьми. Конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася. Внаслідок інциденту декілька дітей отримали травми.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Чернівецькій області, передає Новини.LIVE.
У Чернівецькій області обвалився міст з дітьми
Під час екскурсії група дітей одночасно зайшла на дерев’яний міст, що проходить через річку, внаслідок чого він обвалився.
"Внаслідок події кількох дітей було доставлено до медичного закладу з травмами різного ступеня, наразі їх госпіталізовано. Рятувальники на місце події не залучались", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС наголосили, що під час відпочинку, екскурсій чи прогулянок важливо памʼятати, що нехтування правилами безпеки може призвести до травмування. Рятувальники нагадали правила безпечної поведінки:
- не створюйте надмірного навантаження на мости та інші споруди;
- дотримуйтеся попереджувальних знаків і обмежень;
- не штовхайтеся та не скупчуйтеся в одному місці;
- під час екскурсій та відпочинку виконуйте вказівки супроводжуючих осіб;
- завжди оцінюйте можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях.
"Пам’ятайте: одна необережна мить може зіпсувати відпочинок і призвести до небезпечних наслідків. Бережіть себе та своїх дітей!" — додали в ДСНС.
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