Росія готова продовжувати війну — реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Постійний представник Росії в Організації Обʼєднаних Націй Василь Небензя заявив, що РФ готова продовжувати війну. На його слова вже відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у пʼятницю, 30 травня.

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Небензя заявив, що Росія готова продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні "стільки, скільки буде потрібно".

За його словами, РФ готова обговорювати запровадження режиму припинення вогню з Україною, однак лише за умови "відповідних дій" з української сторони.

Як відреагував Сибіга

Глава МЗС України заявив, що коли весь світ наполягає на припиненні вбивств та початку дипломатії, РФ використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб казати войовничу риторику.

"Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим. Ми вимагаємо реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес. Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз", — наголосив Сибіга.

За його словами, росіяни не розуміють нормального ставлення та дипломатичної мови. Сибіга зауважив, що настав час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сибіга повідомив, що наразі триває робота для майбутньої зустрічі українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

А речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Україна не перешкоджає мирному процесу. Водночас зі сторони Росії надходять суперечливі сигнали.