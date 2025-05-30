Россия готова продолжать войну — реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что РФ готова продолжать войну. На его слова уже отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в пятницу, 30 мая.

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Небензя заявил, что Россия готова продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько будет нужно".

По его словам, РФ готова обсуждать введение режима прекращения огня с Украиной, однако лишь при условии "ответных действий" с украинской стороны.

Как отреагировал Сибига

Глава МИД Украины заявил, что когда весь мир настаивает на прекращении убийств и начале дипломатии, РФ использует самые высокие дипломатические площадки, чтобы говорить воинственную риторику.

"Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим. Мы требуем реакций на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс. Настаиваем, что давление на Москву должно быть усилено уже сейчас", — подчеркнул Сибига.

По его словам, россияне не понимают нормального отношения и дипломатического языка. Сибига отметил, что пришло время говорить с ними на языке санкций и усиления поддержки Украины.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, Сибига сообщил, что сейчас идет работа для будущей встречи украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

А представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Украина не препятствует мирному процессу. В то же время со стороны России поступают противоречивые сигналы.