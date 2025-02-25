Пєсков заперечив заяву Трампа про погодження Путіна щодо миротворців в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про згоду російського диктатора Володимира Путіна на європейських миротворців в Україні. Він наголосив, що це не правда.

Про це повідомляють росЗМІ у вівторок, 25 лютого.

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Пєсков повторив офіційну позицію Росії, що Кремль на це не погодиться.

Він також відзначив позицію США, які виступили проти антиросійської резолюції, запропонованої Києвом, під час голосування на Генасамблеї ООН, що відбулося вчора.

"Ми спостерігаємо, що США займають набагато більш збалансовану позицію, що значно допомагає зусиллям з врегулювання війни в Україні", — додав Пєсков.

Нагадаємо, західні чиновники представили план щодо створення миротворчої місії в Україні. Зокрема, передбачено розгортання 30 тисяч військових з країн Європейського Союзу.

Також Генасамблея ООН підтримала резолюцію України про негайне виведення російських загарбників. Однак ряд країн, зокрема Сполучені Штати Америки, висловилися проти.