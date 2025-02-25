Песков опроверг заявление Трампа о согласовании Путина по миротворцам в Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о согласии российского диктатора Владимира Путина на европейских миротворцев в Украине. Он подчеркнул, что это не правда.

Об этом сообщают росСМИ во вторник, 25 февраля.

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Песков повторил официальную позицию России, что Кремль на это не согласится.

Он также отметил позицию США, которые выступили против антироссийской резолюции, предложенной Киевом, во время голосования на Генассамблее ООН, состоявшегося вчера.

"Мы наблюдаем, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию, что значительно помогает усилиям по урегулированию войны в Украине", — добавил Песков.

Напомним, западные чиновники представили план по созданию миротворческой миссии в Украине. В частности, предусмотрено развертывание 30 тысяч военных из стран Европейского Союза.

Также Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о немедленном выводе российских захватчиков. Однако ряд стран, в частности Соединенные Штаты Америки, высказались против.