У РФ розбився літак Ан-2 3 жовтня - що відомо

Авіакатастрофа у РФ. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 3 жовтня, у Красноярському краї РФ впав літак Ан-2. Загинуло двоє людей.

Про це повідомляють росЗМІ.

У РФ розбився літак Ан-2

Літак зазнав аварії неподалік однієї з військових частин у Єрмаковському районі. Унаслідок події загинули двоє людей.

На місці інциденту працюють рятувальні служби.

У МНС Красноярського краю підтвердили, що літак зазнав аварії за 40 кілометрів від селища Танизебей.

Також повідомляється, що на місце події направлені додаткові сили та засоби МНС РФ та медики.

Нагадаємо, що у місті Тинда в Росії розбився пасажирський літак. Там перебували 49 осіб, усі вони загинули.

А до цього в Нижньогородській області РФ розбився військовий літак Су-27. Два пілоти встигли катапультуватися.