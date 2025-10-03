Відео
Головна Новини дня У РФ розбився літак із росіянами біля військової частини

У РФ розбився літак із росіянами біля військової частини

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 17:59
У РФ розбився літак Ан-2 3 жовтня - що відомо
Авіакатастрофа у РФ. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 3 жовтня, у Красноярському краї РФ впав літак Ан-2. Загинуло двоє людей.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

У РФ розбився літак Ан-2

Літак зазнав аварії неподалік однієї з військових частин у Єрмаковському районі. Унаслідок події загинули двоє людей.

На місці інциденту працюють рятувальні служби.

У МНС Красноярського краю підтвердили, що літак зазнав аварії за 40 кілометрів від селища Танизебей.

Також повідомляється, що на місце події направлені додаткові сили та засоби МНС РФ та медики. 

Нагадаємо, що у місті Тинда в Росії розбився пасажирський літак. Там перебували 49 осіб, усі вони загинули.

А до цього в Нижньогородській області РФ розбився військовий літак Су-27. Два пілоти встигли катапультуватися.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
