В РФ разбился самолет Ан-2 3 октября - что известно

В РФ разбился самолет с россиянами возле воинской части
В пятницу, 3 октября, в Красноярском крае РФ упал самолет Ан-2. Погибло два человека.
Об этом сообщают росСМИ.
В РФ разбился самолет Ан-2
Самолет потерпел крушение недалеко от одной из воинских частей в Ермаковском районе. В результате происшествия погибли два человека.
На месте инцидента работают спасательные службы.
В МЧС Красноярского края подтвердили, что самолет потерпел крушение в 40 километрах от поселка Танизебей.
Также сообщается, что на место происшествия направлены дополнительные силы и средства МЧС РФ и медики.
Напомним, что в городе Тында в России разбился пассажирский самолет. Там находились 49 человек, все они погибли.
А до этого в Нижегородской области РФ разбился военный самолет Су-27. Два пилота успели катапультироваться.
