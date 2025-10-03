Видео
В РФ разбился самолет с россиянами возле воинской части

В РФ разбился самолет с россиянами возле воинской части

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 17:59
В РФ разбился самолет Ан-2 3 октября - что известно
Авиакатастрофа в РФ. Фото: росСМИ

В пятницу, 3 октября, в Красноярском крае РФ упал самолет Ан-2. Погибло два человека.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В РФ разбился самолет Ан-2

Самолет потерпел крушение недалеко от одной из воинских частей в Ермаковском районе. В результате происшествия погибли два человека.

На месте инцидента работают спасательные службы.

В МЧС Красноярского края подтвердили, что самолет потерпел крушение в 40 километрах от поселка Танизебей.

Также сообщается, что на место происшествия направлены дополнительные силы и средства МЧС РФ и медики.

Напомним, что в городе Тында в России разбился пассажирский самолет. Там находились 49 человек, все они погибли.

А до этого в Нижегородской области РФ разбился военный самолет Су-27. Два пилота успели катапультироваться.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
