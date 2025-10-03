В РФ разбился самолет Ан-2 3 октября - что известно

Авиакатастрофа в РФ. Фото: росСМИ

В пятницу, 3 октября, в Красноярском крае РФ упал самолет Ан-2. Погибло два человека.

Об этом сообщают росСМИ.

В РФ разбился самолет Ан-2

Самолет потерпел крушение недалеко от одной из воинских частей в Ермаковском районе. В результате происшествия погибли два человека.

На месте инцидента работают спасательные службы.

В МЧС Красноярского края подтвердили, что самолет потерпел крушение в 40 километрах от поселка Танизебей.

Также сообщается, что на место происшествия направлены дополнительные силы и средства МЧС РФ и медики.

