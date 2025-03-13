Родичі загиблих окупантів з Дагестану не отримують виплат від Росії, — ГУР

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Росії родичі мертвих окупантів з Дагестану не отримують виплати. Влада не дає кошти навіть на поховання.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram у четвер, 13 березня.

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У ГУР розповіли, що родичі ліквідованих на війні проти України загарбників з Дагестану не отримують "гробових" та інші виплати.

Крім того, Росія не виплачує заборговане грошове забезпечення.

"Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів ― так звані суб’єкти федерації, зокрема на Північному Кавказі, не мають жодних прав і потрібні для Кремля виключно як джерело дешевої чи безплатної живої сили для м’ясних штурмів у геноцидній війні проти України. Водночас такі випадки можуть бути і проявом спричинених війною кризових явищ у бюджетно-фінансовій сфері держави-агресора", ― заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України попередила про посилення російської пропаганди, в рамках якої ворог використовує блогерів і псевдоекспертів.

Раніше ми писали, що близько 100 загарбників використали газопровід для наближення до позицій ЗСУ в Курській області. Однак завдяки розвідці українські захисники вчасно дізналися про плани ворога і влаштували засідку.