Родственники погибших оккупантов из Дагестана не получают выплат от России, — ГУР

В РФ семьи мертвых оккупантов из Дагестана не получают выплаты
В России родственники мертвых оккупантов из Дагестана не получают выплаты. Власти не дают средства даже на похороны.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram в четверг, 13 марта.
Выплаты из-за смерти оккупантов из Дагестана
В ГУР рассказали, что родственники ликвидированных на войне против Украины захватчиков из Дагестана не получают "гробовых" и другие выплаты.
Кроме того, Россия не выплачивает задолженное денежное обеспечение.
"Указанная ситуация в очередной раз иллюстрирует реальное отношение Москвы к порабощенным ею народам — так называемые субъекты федерации, в частности на Северном Кавказе, не имеют никаких прав и нужны для Кремля исключительно как источник дешевой или бесплатной живой силы для мясных штурмов в геноцидной войне против Украины. В то же время такие случаи могут быть и проявлением вызванных войной кризисных явлений в бюджетно-финансовой сфере государства-агрессора", — заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.
Напомним, Служба безопасности Украины предупредила об усилении российской пропаганды, в рамках которой враг использует блогеров и псевдоэкспертов.
Ранее мы писали, что около 100 захватчиков использовали газопровод для приближения к позициям ВСУ в Курской области. Однако благодаря разведке украинские защитники вовремя узнали о планах врага и устроили засаду.
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