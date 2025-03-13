Родственники погибших оккупантов из Дагестана не получают выплат от России, — ГУР

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В России родственники мертвых оккупантов из Дагестана не получают выплаты. Власти не дают средства даже на похороны.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram в четверг, 13 марта.

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В ГУР рассказали, что родственники ликвидированных на войне против Украины захватчиков из Дагестана не получают "гробовых" и другие выплаты.

Кроме того, Россия не выплачивает задолженное денежное обеспечение.

"Указанная ситуация в очередной раз иллюстрирует реальное отношение Москвы к порабощенным ею народам — так называемые субъекты федерации, в частности на Северном Кавказе, не имеют никаких прав и нужны для Кремля исключительно как источник дешевой или бесплатной живой силы для мясных штурмов в геноцидной войне против Украины. В то же время такие случаи могут быть и проявлением вызванных войной кризисных явлений в бюджетно-финансовой сфере государства-агрессора", — заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины предупредила об усилении российской пропаганды, в рамках которой враг использует блогеров и псевдоэкспертов.

Ранее мы писали, что около 100 захватчиков использовали газопровод для приближения к позициям ВСУ в Курской области. Однако благодаря разведке украинские защитники вовремя узнали о планах врага и устроили засаду.