Вибухи на Курщині 9 березня — атака на металургійний комбінат та його значення

Вибухи на Курщині — дрони атакували металургійний комбінат
У Курській області у ніч проти 9 березня лунали потужні вибухи в Кореневому. Росіяни скаржилися на атаку дронів на Новолипецький металургійний комбінат.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
Вибухи на Курщині
"Це одне із найбільших металургійних підприємств РФ. Комбінат відіграє важливу роль в Росії у забезпеченні промислового комплексу, зокрема й оборонного сектору. Його продукція має стратегічне значення для російської армії", — наголосив Коваленко.
Ворогу важливий Новолипецький металургійний комбінат, оскільки:
- НЛМК виробляє різноманітну металопродукцію, яка застосовується у виробництві військової техніки, броньованих машин та суден;
- метал, що виробляє комбінат, використовується для виготовлення корпусів бойових машин, бронетанкової техніки, а також в авіабудуванні та ракетній індустрії;
- кораблі та підводні човни окупантів виготовляються з використанням сталі, що постачається металургійним комбінатом;
- метал НЛМК застосовується для ремонту та модернізації бронетехніки.
Коваленко заявив, що комбінат входить до переліку стратегічних підприємств Росії. Його діяльність тісно пов'язана з економічними інтересами та військовими потребами Кремля.
Нагадаємо, у Курській області солдати КНДР продовжують наступ у районі Суджі, але зазнають значних втрат.
Також оператори дронів морської піхоти України завдали ефектних ударів по опорних пунктах загарбників на Курщині.
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