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Вибухи на Курщині — дрони атакували металургійний комбінат

9 березня 2025 08:10
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи на Курщині 9 березня — атака на металургійний комбінат та його значення
Пожежа внаслідок вибухів. Фото ілюстративне: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

У Курській області у ніч проти 9 березня лунали потужні вибухи в Кореневому. Росіяни скаржилися на атаку дронів на Новолипецький металургійний комбінат.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

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"Це одне із найбільших металургійних підприємств РФ. Комбінат відіграє важливу роль в Росії у забезпеченні промислового комплексу, зокрема й оборонного сектору. Його продукція має стратегічне значення для російської армії", — наголосив Коваленко.

Ворогу важливий Новолипецький металургійний комбінат, оскільки: 

  • НЛМК виробляє різноманітну металопродукцію, яка застосовується у виробництві військової техніки, броньованих машин та суден;
  • метал, що виробляє комбінат, використовується для виготовлення корпусів бойових машин, бронетанкової техніки, а також в авіабудуванні та ракетній індустрії;
  • кораблі та підводні човни окупантів виготовляються з використанням сталі, що постачається металургійним комбінатом;
  • метал НЛМК застосовується для ремонту та модернізації бронетехніки.

Коваленко заявив, що комбінат входить до переліку стратегічних підприємств Росії. Його діяльність тісно пов'язана з економічними інтересами та військовими потребами Кремля.

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Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Курській області солдати КНДР продовжують наступ у районі Суджі, але зазнають значних втрат.

Також оператори дронів морської піхоти України завдали ефектних ударів по опорних пунктах загарбників на Курщині.

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