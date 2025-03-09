Взрывы на Курщине 9 марта — атака на металлургический комбинат и его значение

Взрывы на Курщине — дроны атаковали металлургический комбинат
В Курской области в ночь на 9 марта раздавались мощные взрывы в Коренево. Россияне жаловались на атаку дронов на Новолипецкий металлургический комбинат.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Взрывы на Курщине
"Это одно из крупнейших металлургических предприятий РФ. Комбинат играет важную роль в России в обеспечении промышленного комплекса, в том числе и оборонного сектора. Его продукция имеет стратегическое значение для российской армии", — подчеркнул Коваленко.
Врагу важен Новолипецкий металлургический комбинат, поскольку:
- НЛМК производит разнообразную металлопродукцию, которая применяется в производстве военной техники, бронированных машин и судов;
- металл, который производит комбинат, используется для изготовления корпусов боевых машин, бронетанковой техники, а также в авиастроении и ракетной индустрии;
- корабли и подводные лодки оккупантов изготавливаются с использованием стали, поставляемой металлургическим комбинатом;
- металл НЛМК применяется для ремонта и модернизации бронетехники.
Коваленко заявил, что комбинат входит в перечень стратегических предприятий России. Его деятельность тесно связана с экономическими интересами и военными потребностями Кремля.
Напомним, в Курской области солдаты КНДР продолжают наступление в районе Суджи, но несут значительные потери.
Также операторы дронов морской пехоты Украины нанесли эффектные удары по опорным пунктам захватчиков на Курщине.
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