Взрывы на Курщине 9 марта — атака на металлургический комбинат и его значение

Пожар в результате взрывов. Фото иллюстративное: росСМИ

В Курской области в ночь на 9 марта раздавались мощные взрывы в Коренево. Россияне жаловались на атаку дронов на Новолипецкий металлургический комбинат.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

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"Это одно из крупнейших металлургических предприятий РФ. Комбинат играет важную роль в России в обеспечении промышленного комплекса, в том числе и оборонного сектора. Его продукция имеет стратегическое значение для российской армии", — подчеркнул Коваленко.

Врагу важен Новолипецкий металлургический комбинат, поскольку:

НЛМК производит разнообразную металлопродукцию, которая применяется в производстве военной техники, бронированных машин и судов;

металл, который производит комбинат, используется для изготовления корпусов боевых машин, бронетанковой техники, а также в авиастроении и ракетной индустрии;

корабли и подводные лодки оккупантов изготавливаются с использованием стали, поставляемой металлургическим комбинатом;

металл НЛМК применяется для ремонта и модернизации бронетехники.

Коваленко заявил, что комбинат входит в перечень стратегических предприятий России. Его деятельность тесно связана с экономическими интересами и военными потребностями Кремля.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, в Курской области солдаты КНДР продолжают наступление в районе Суджи, но несут значительные потери.

Также операторы дронов морской пехоты Украины нанесли эффектные удары по опорным пунктам захватчиков на Курщине.