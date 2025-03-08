Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Війська КНДР наступають біля Суджі, зазнаючи втрат — Deep State arrow

Війська КНДР наступають біля Суджі, зазнаючи втрат — Deep State

8 березня 2025 19:26
Євтушенко Аліна - редактор
Війська КНДР наступають в районі Суджі на Курщині
Російські загарбники на завданні. Фото: Міноборони РФ
Євтушенко Аліна - редактор

У Курській області РФ північнокорейські солдати продовжують наступати в районі Суджі. Однак військові КНДР зазнають суттєвих втрат. 

Про це повідомили у Deep State в суботу, 8 березня.

Читайте також:

Війська КНДР наступають у районі Суджі на Курщині

"На Курщини північнокорейські війська продовжують наступати в районі Суджі", — повідомили у  Deep State. 

А також опублікували фото, на якому видно групу противника, яка рухалася на штурм, але почала блукати й потрапила під вогонь артилерії.

У Deep State пояснили, що насправді російські загарбники хочуть на "чужому горбу виїхати", адже основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони зазнають найбільших втрат.

Наступ КНДР на Курщині
Група ворога, яка рухалася на штурм, але потрапила під вогонь артилерії. Фото: Deep State

Нагадаємо, що сьогодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російські війська у кількості близько сотні осіб пройшли газопроводом до позицій Сил оборони у Курській області. Це відбулося в районі міста Суджа.

За словами журналіста, ситуація на Курщині продовжує загострюватись, ворог продовжує масовані атаки по всьому фронту. Водночас російські війська спільно з солдатами КНДР мають там значну перевагу в силах і здійснюють безперервні атаки.

Водночас Офіцер ЗСУ Мирослав Гай заявив, що українські десантники підготували засідку і ліквідували до 80% цих окупантів.

ЗСУ КНДР війна в Україні наступ Курська область Суджа
Реклама
Реклама
Реклама