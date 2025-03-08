Війська КНДР наступають в районі Суджі на Курщині

Російські загарбники на завданні. Фото: Міноборони РФ

У Курській області РФ північнокорейські солдати продовжують наступати в районі Суджі. Однак військові КНДР зазнають суттєвих втрат.

Про це повідомили у Deep State в суботу, 8 березня.

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"На Курщини північнокорейські війська продовжують наступати в районі Суджі", — повідомили у Deep State.

А також опублікували фото, на якому видно групу противника, яка рухалася на штурм, але почала блукати й потрапила під вогонь артилерії.

У Deep State пояснили, що насправді російські загарбники хочуть на "чужому горбу виїхати", адже основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони зазнають найбільших втрат.

Група ворога, яка рухалася на штурм, але потрапила під вогонь артилерії. Фото: Deep State

Нагадаємо, що сьогодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російські війська у кількості близько сотні осіб пройшли газопроводом до позицій Сил оборони у Курській області. Це відбулося в районі міста Суджа.

За словами журналіста, ситуація на Курщині продовжує загострюватись, ворог продовжує масовані атаки по всьому фронту. Водночас російські війська спільно з солдатами КНДР мають там значну перевагу в силах і здійснюють безперервні атаки.

Водночас Офіцер ЗСУ Мирослав Гай заявив, що українські десантники підготували засідку і ліквідували до 80% цих окупантів.