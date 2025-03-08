Войска КНДР наступают в районе Суджи в Курской области

Российские захватчики на задании. Фото: Минобороны РФ

В Курской области РФ северокорейские солдаты продолжают наступать в районе Суджи. Однако, военные КНДР несут существенные потери.

Об этом сообщили в Deep State в субботу, 8 марта.

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"На Курщине северокорейские войска продолжают наступать в районе Суджи", — сообщили в Deep State.

А также опубликовали фото, на котором видно группу противника, которая двигалась на штурм, но начала блуждать и попала под огонь артиллерии.

В Deep State объяснили, что на самом деле российские захватчики хотят на "чужом горбу выехать", ведь основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат и именно они несут наибольшие потери.

Группа врага, которая двигалась на штурм, но попала под огонь артиллерии. Фото: Deep State

Напомним, что сегодня журналист Юрий Бутусов сообщил, что российские войска в количестве около сотни человек прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в Курской области. Это произошло в районе города Суджа.

По словам журналиста, ситуация на Курщине продолжает обостряться, враг продолжает массированные атаки по всему фронту. В то же время российские войска совместно с солдатами КНДР имеют там значительное преимущество в силах и осуществляют непрерывные атаки.

В то же время Офицер ВСУ Мирослав Гай заявил, что украинские десантники подготовили засаду и ликвидировали до 80% этих оккупантов.