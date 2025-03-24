РФ висунула неприйнятні умови для врегулювання війни в Україні — що відомо

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Росія висунула свої умови для довгострокового врегулювання війни в Україні. Більшість з них є неприйнятними для Києва та європейських союзників.

Про це повідомив репортер The Guardian з питань Росії Пьотр Зауер у понеділок, 24 березня.

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Відомо, що Кремль вимагає:

припинення будь-якої іноземної військової допомоги та обміну розвідданими з Україною;

обмеження чисельності ЗСУ і міжнародне визнання чотирьох українських регіонів, які Росія незаконно анексувала у 2022 році.

"Кремль також дав зрозуміти, що відкидатиме будь-яку присутність західних військ в Україні — те, що Київ вважає необхідним для забезпечення довготривалих гарантій безпеки", — зазначив Зауер.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія та США мають інтерес до досягнення врегулювання війни в Україні.

Також лідер Штатів Дональд Трамп зазначив, що російському диктатору Володимиру Путіну можуть оголосити "дедлайн" щодо завершення війни.