РФ висунула неприйнятні умови для врегулювання війни в Україні — що відомо

У РФ назвали свої умови для завершення війни, — The Guardian
Росія висунула свої умови для довгострокового врегулювання війни в Україні. Більшість з них є неприйнятними для Києва та європейських союзників.
Про це повідомив репортер The Guardian з питань Росії Пьотр Зауер у понеділок, 24 березня.
Умови Росії для кінця війни
Відомо, що Кремль вимагає:
- припинення будь-якої іноземної військової допомоги та обміну розвідданими з Україною;
- обмеження чисельності ЗСУ і міжнародне визнання чотирьох українських регіонів, які Росія незаконно анексувала у 2022 році.
"Кремль також дав зрозуміти, що відкидатиме будь-яку присутність західних військ в Україні — те, що Київ вважає необхідним для забезпечення довготривалих гарантій безпеки", — зазначив Зауер.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія та США мають інтерес до досягнення врегулювання війни в Україні.
Також лідер Штатів Дональд Трамп зазначив, що російському диктатору Володимиру Путіну можуть оголосити "дедлайн" щодо завершення війни.
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