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В РФ назвали свои условия для завершения войны, — The Guardian

24 марта 2025 15:41
Аркадий Пастула - Редактор
РФ выдвинула неприемлемые условия для урегулирования войны в Украине — что известно
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Аркадий Пастула - Редактор

Россия выдвинула свои условия для долгосрочного урегулирования войны в Украине. Большинство из них неприемлемы для Киева и европейских союзников.

Об этом сообщил репортер The Guardian по вопросам России Петр Зауэр в понедельник, 24 марта.

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Известно, что Кремль требует:

  • прекращения любой иностранной военной помощи и обмена разведданными с Украиной;
  • ограничения численности ВСУ и международного признания четырех украинских регионов, которые Россия незаконно аннексировала в 2022 году.

"Кремль также дал понять, что будет отвергать любое присутствие западных войск в Украине — то, что Киев считает необходимым для обеспечения долговременных гарантий безопасности", — отметил Зауэр.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США имеют интерес к достижению урегулирования войны в Украине.

Также лидер Штатов Дональд Трамп отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину могут объявить "дедлайн" по завершению войны.

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