Пєсков прокоментував переговори щодо України і чутки про подарунок Трампу

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

У Кремлі підтвердили наявність спільного інтересу Росії та США до досягнення врегулювання війни в Україні. Однак там наголосили, що попереду залишається значна кількість технічних питань.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков під час брифінгу, повідомляють росЗМІ.

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За його словами, наразі триває складна робота, яка стосується деталей потенційної угоди. Водночас Пєсков утримався від конкретики, підкресливши, що консультації між делегаціями Росії та США в Ер-Ріяді тривають, а про їхні результати Володимиру Путіну доповідатимуть негайно.

Окремо речник Кремля підтвердив, що ключовою темою переговорів у столиці Саудівської Аравії стане питання безпеки судноплавства у Чорному морі, зокрема в контексті "чорноморської ініціативи", яку обговорюватимуть у першу чергу.

Путін, за словами Пєскова, не змінював наказу про зупинення атак на енергоінфраструктуру України

Також Пєсков прокоментував ситуацію навколо домовленості про ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Він запевнив, що Путін не змінював відповідного наказу, попри "порушення домовленостей з боку ЗСУ". При цьому зазначив, що США "мають можливість відстежувати ситуацію і робити з цього власні висновки".

Пєсков не став коментувати чутки про подарунок Трампу від Путіна

Крім того, речник Кремля відреагував на запитання про нібито подарований портрет Дональду Трампу від Путіна. Він заявив, що Кремль не коментує персональні подарунки президента Росії.

Путін проведе міжнародний дзвінок у другій половині дня

Пєсков також анонсував міжнародну телефонну розмову президента РФ у другій половині дня, не уточнивши деталей. Щодо візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до Росії, речник повідомив, що його терміни узгоджуються дипломатичними каналами.

Нагадаємо, Володимир Путін не підтримав ідею про тимчасове припинення вогню в Україні.

Новини.LIVE підсумували все, що відомо про переговори між США, Росією та Україною у Саудівській Аравії.