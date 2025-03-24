Песков прокомментировал переговоры по Украине и слухи о подарке Трампу

Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В Кремле подтвердили наличие общего интереса России и США к достижению урегулирования войны в Украине. Однако там отметили, что впереди остается значительное количество технических вопросов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга, сообщают росСМИ.

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По его словам, сейчас идет сложная работа, которая касается деталей потенциального соглашения. В то же время Песков воздержался от конкретики, подчеркнув, что консультации между делегациями России и США в Эр-Рияде продолжаются, а об их результатах Владимиру Путину будут докладывать немедленно.

Отдельно представитель Кремля подтвердил, что ключевой темой переговоров в столице Саудовской Аравии станет вопрос безопасности судоходства в Черном море, в частности в контексте "черноморской инициативы", которую будут обсуждать в первую очередь.

Путин, по словам Пескова, не менял приказ об остановке атак на энергоинфраструктуру Украины

Также Песков прокомментировал ситуацию вокруг договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Он заверил, что Путин не менял соответствующего приказа, несмотря на "нарушение договоренностей со стороны ВСУ". При этом отметил, что США "имеют возможность отслеживать ситуацию и делать из этого собственные выводы".

Песков не стал комментировать слухи о подарке Трампу от Путина

Кроме того, спикер Кремля отреагировал на вопрос о якобы подаренном портрете Дональду Трампу от Путина. Он заявил, что Кремль не комментирует персональные подарки президента России.

Путин проведет международный звонок во второй половине дня

Песков также анонсировал международный телефонный разговор президента РФ во второй половине дня, не уточнив деталей. Относительно визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, представитель сообщил, что его сроки согласовываются по дипломатическим каналам.

Напомним, Владимир Путин не поддержал идею о временном прекращении огня в Украине.

Новини.LIVE подытожили все, что известно о переговорах между США, Россией и Украиной в Саудовской Аравии.