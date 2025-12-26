Вибухи у Росії біля військової частини — у ГУР розкрили деталі

У РФ лунали вибухи біля військової частини — деталі від ГУР
В російському Уссурійську 24 грудня лунали вибухи біля військової частини. Очевидці публікують фото та відео з місця інциденту, на яких видно значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежників.
Про це повідомили джерела Головного управління розвідки Міноборони України для Новини.LIVE у пʼятницю, 26 грудня.
Вибухи у Росії біля військової частини
Два вибухи пролунали на парковці військової частини 19288 — 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління.
Росіяни не поспішають деталізувати подію. У повідомленнях тамтешніх ЗМІ наголошують про нібито "хлопок зварювального апарату".
Місцеві жителі щиро не розуміють, чому для усунення наслідків нібито технічної поламки зварювального апарата залучили таку велику кількість силовиків, включно зі співробітниками спецслужб.
У ГУР нагадали, що російські окупанти з 80-ї бригади управління брали активну участь в агресивній війні проти України. Зафіксовано численні випадки їхньої причетності до воєнних злочинів, зокрема до розстрілів мирних жителів на тимчасово окупованих територіях, серед яких були й діти.
"Головне управління розвідки продовжує здійснення святкових заходів в тилу ворога та докладає зусиль, аби в ці різдвяні дні якомога більше російських окупантів стали "хорошими" та холодними, як перший зимовий сніг", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 грудня українські воїни завдали удару ракетами Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів, який розташований у Ростовській області.
А у ніч проти 24 грудня в Москві ліквідували двох співробітників МВС РФ, які катували українських полонених.
