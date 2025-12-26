Відео
Головна Новини дня У РФ лунали вибухи біля військової частини — деталі від ГУР

У РФ лунали вибухи біля військової частини — деталі від ГУР

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 12:26
Вибухи у Росії біля військової частини — у ГУР розкрили деталі
Поліція Росії на місці вибухів. Фото: росЗМІ

В російському Уссурійську 24 грудня лунали вибухи біля військової частини. Очевидці публікують фото та відео з місця інциденту, на яких видно значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежників.

Про це повідомили джерела Головного управління розвідки Міноборони України для Новини.LIVE у пʼятницю, 26 грудня.

Вибухи у Росії біля військової частини

Два вибухи пролунали на парковці військової частини 19288 — 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління. 

Росіяни не поспішають деталізувати подію. У повідомленнях тамтешніх ЗМІ наголошують про нібито "хлопок зварювального апарату".

null
Допис росЗМІ. Фото: скриншот
null
Допис росЗМІ. Фото: скриншот
null
Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Місцеві жителі щиро не розуміють, чому для усунення наслідків нібито технічної поламки зварювального апарата залучили таку велику кількість силовиків, включно зі співробітниками спецслужб.

У ГУР нагадали, що російські окупанти з 80-ї бригади управління брали активну участь в агресивній війні проти України. Зафіксовано численні випадки їхньої причетності до воєнних злочинів, зокрема до розстрілів мирних жителів на тимчасово окупованих територіях, серед яких були й діти.

"Головне управління розвідки продовжує здійснення святкових заходів в тилу ворога та докладає зусиль, аби в ці різдвяні дні якомога більше російських окупантів стали "хорошими" та холодними, як перший зимовий сніг", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня українські воїни завдали удару ракетами Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів, який розташований у Ростовській області.

А у ніч проти 24 грудня в Москві ліквідували двох співробітників МВС РФ, які катували українських полонених.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
