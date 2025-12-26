Взрывы в России возле воинской части — в ГУР раскрыли детали

Полиция России на месте взрывов. Фото: росСМИ

В российском Уссурийске 24 декабря раздавались взрывы возле воинской части. Очевидцы публикуют фото и видео с места инцидента, на которых видно значительное присутствие полиции, сотрудников ФСБ и пожарных.

Об этом сообщили источники Главного управления разведки Минобороны Украины для Новини.LIVE в пятницу, 26 декабря.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в России возле воинской части

Два взрыва прогремели на парковке воинской части 19288 - 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления.

Россияне не спешат детализировать происшествие. В сообщениях тамошних СМИ отмечают о якобы "хлопке сварочного аппарата".

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Местные жители искренне не понимают, почему для устранения последствий якобы технической поломки сварочного аппарата привлекли такое большое количество силовиков, включая сотрудников спецслужб.

В ГУР напомнили, что российские оккупанты из 80-й бригады управления принимали активное участие в агрессивной войне против Украины. Зафиксированы многочисленные случаи их причастности к военным преступлениям, в частности к расстрелам мирных жителей на временно оккупированных территориях, среди которых были и дети.

"Главное управление разведки продолжает осуществление праздничных мероприятий в тылу врага и прилагает усилия, чтобы в эти рождественские дни как можно больше российских оккупантов стали "хорошими" и холодными, как первый зимний снег", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря украинские воины нанесли удар ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов, который расположен в Ростовской области.

А в ночь на 24 декабря в Москве ликвидировали двух сотрудников МВД РФ, которые пытали украинских пленных.