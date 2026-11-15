У РФ горить один із найбільших нафтохімічних комплексів
У Татарстані РФ у неділю, 15 листопада під удар потрапило "Нижньокамськнафтохім". Відомо, що це виробництво є одним із найбільших нафтохімічних комплексів Європи. Після дронового обстрілу на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє росЗМІ, передає Новини.LIVE.
Що відомо про атаку на РФ в ніч проти 15 листопада
У ніч проти 15 листопада місцева влада Нижньокамська повідомила про дронову атаку та закликала мешканців міста залишатися в укриттях і дотримуватися заходів безпеки, адже тривала робота ППО.
Згодом у соціальних мережах стало поширюватись відео, на якому видно загоряння на території "Нижньокамськнафтохім". Влада РФ поки не повідомляла куди саме влучили безпілотники.
Після атаки на об'єкт місцеві жителі прямують до АЗС через побоювання дефіциту пального.
Що відомо про "Нижньокамськнафтохім"
ПАТ "Нижньокамськнафтохім" (НКНХ) — входить до холдингу СИБУР та переробляє сировину, що надходить від "ТАІФ-НК" і "ТАНЕКО". Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, пластмас та етилену.
Відомо, що промислова зона міста, де розташовані "Нижньокамськнафтохім", НПЗ "Татнафти" та комплекс "ТАІФ-НК" вже неодноразового ставала ціллю атак дронів.
Ми писали, що Сили оборони України поцілили у виробництво та місце зберігання російських дронів у Ростові. Українські військові для атаки на важливий об'єкт РФ використовували ракети "Нептун".
Новини.LIVE інформували, що в Росії після атаки БпЛА горів Волгоградський нафтопереробний завод, який виробляє 14,8 млн тонн нафти на рік. Також було уражено лінійно виробничо-диспетчерську станцію "Самара", яка залучена до забезпечення армії Росії.