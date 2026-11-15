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У РФ горить один із найбільших нафтохімічних комплексів

Ua ru
15 листопада 2026 07:46
У Татарстані палає "Нижньокамськнафтохім": важливий об'єкт РФ росЗМІ
Пожежа на "Нижньокамськнафтохім". Фото: росЗМІ

У Татарстані РФ у неділю, 15 листопада під удар потрапило "Нижньокамськнафтохім". Відомо, що це виробництво є одним із найбільших нафтохімічних комплексів Європи. Після дронового обстрілу на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку на РФ в ніч проти 15 листопада

У ніч проти 15 листопада місцева влада Нижньокамська повідомила про дронову атаку та закликала мешканців міста залишатися в укриттях і дотримуватися заходів безпеки, адже тривала робота ППО. 

Згодом у соціальних мережах стало поширюватись відео, на якому видно загоряння на території "Нижньокамськнафтохім". Влада РФ поки не повідомляла куди саме влучили безпілотники.

Після атаки безпілотників у ніч проти 15 листопада спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтохімічних комплексів Європи "Нижньокамськнафтохім". Фото: росЗМІ
Пожежа на "Нижньокамськнафтохім". Фото: росЗМІ
Вирувала пожежа на підприємстві «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані, яке є одним із найбільших нафтохімічних комплексів Європи. Займання сталося внаслідок атаки безпілотників у ніч проти 15 листопада. Завод спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку, пластмас, етилену та іншої нафтохімічної продукції.Фото: росЗМІ
Палає "Нижньокамськнафтохім". Фото: росЗМІ

Після атаки на об'єкт місцеві жителі прямують до АЗС через побоювання дефіциту пального.

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Що відомо про "Нижньокамськнафтохім"

ПАТ "Нижньокамськнафтохім" (НКНХ) — входить до холдингу СИБУР та переробляє сировину, що надходить від "ТАІФ-НК" і "ТАНЕКО". Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, пластмас та етилену.

Відомо, що промислова зона міста, де розташовані "Нижньокамськнафтохім", НПЗ "Татнафти" та комплекс "ТАІФ-НК" вже неодноразового ставала ціллю атак дронів.

Ми писали, що Сили оборони України поцілили у виробництво та місце зберігання російських дронів у Ростові. Українські військові для атаки на важливий об'єкт РФ використовували ракети "Нептун".

Новини.LIVE інформували, що в Росії після атаки БпЛА горів Волгоградський нафтопереробний завод, який виробляє 14,8 млн тонн нафти на рік. Також було уражено лінійно виробничо-диспетчерську станцію "Самара", яка залучена до забезпечення армії Росії.

нафта дрони війна в Україні Росія нафтобаза удари по РФ
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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