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Главная Новости дня В РФ горит один из крупнейших нефтехимических комплексов

В РФ горит один из крупнейших нефтехимических комплексов

Ua ru
15 ноября 2026 07:46
В Татарстане горит «Нижнекамскнефтехим»: важный объект РФ росСМИ
Пожар на "Нижнекамскнефтехиме". Фото: росСМИ

В Татарстане (Россия) в воскресенье, 15 ноября, под удар попал "Нижнекамскнефтехим". Известно, что это предприятие является одним из крупнейших нефтехимических комплексов Европы. После обстрела с помощью дронов на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Что известно об атаке на РФ в ночь на 15 ноября

В ночь на 15 ноября местные власти Нижнекамска сообщили о дроновой атаке и призвали жителей города оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности, поскольку продолжалась работа ПВО.

Впоследствии в социальных сетях стало распространяться видео, на котором видно возгорание на территории "Нижнекамскнефтехим". Власти РФ пока не сообщали, куда именно попали беспилотники.

Після атаки безпілотників у ніч проти 15 листопада спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтохімічних комплексів Європи "Нижньокамськнафтохім". Фото: росЗМІ
Пожар на "Нижнекамскнефтехим". Фото: российские СМИ
Вирувала пожежа на підприємстві «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані, яке є одним із найбільших нафтохімічних комплексів Європи. Займання сталося внаслідок атаки безпілотників у ніч проти 15 листопада. Завод спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку, пластмас, етилену та іншої нафтохімічної продукції.Фото: росЗМІ
Горит "Нижнекамскнефтехим". Фото: российские СМИ

После атаки на объект местные жители направляются к АЗС из-за опасений дефицита топлива.

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Что известно о "Нижнекамскнефтехиме"

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) — входит в холдинг СИБУР и перерабатывает сырье, поступающее от "ТАИФ-НК" и "ТАНЕКО". Предприятие специализируется на производстве синтетических каучуков, пластмасс и этилена.

Известно, что промышленная зона города, где расположены "Нижнекамскнефтехим", НПЗ "Татнефти" и комплекс "ТАИФ-НК", уже неоднократно становилась целью атак дронов.

Мы писали, что Силы обороны Украины нанесли удар по производству и месту хранения российских дронов в Ростове. Украинские военные для атаки на важный объект РФ использовали ракеты "Нептун".

Новини.LIVE сообщали, что в России после атаки БПЛА горел Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который производит 14,8 млн тонн нефти в год. Также была поражена линейно-производственно-диспетчерская станция "Самара", которая участвует в обеспечении армии России.

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Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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