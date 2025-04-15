Новий депутат від Слуги народу — хто такий Сергій Мельник

Новий депутат Сергій Мельник у Верховній Раді. Фото: t.me/yzheleznyak

Верховна Рада поповнилась ще одним народним депутатом від "Слуги народу" Сергієм Мельником. У вівторок, 15 квітня, він склав присягу.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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"Новий народний депутат Мельник Сергій прийняв присягу — входить у "Слуга народу"", — повідомив Железняк та поділився фото.

Скриншот допису Ярослава Железняка

Як відомо, Сергій Мельник навчався в Одеському Вищому артилерійському командному училищі. Там він здобув військову спеціальність — командна тактична артилерія. Після цього він вступив до Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого та здобув там кваліфікацію юриста.

Зараз йому 62 роки і до балотування у ВР він був правоохоронцем.

Де взялось місце у Раді

Варто зазначити, що Верховна Рада у лютому цього року припинила повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної, які підозрювали в незаконному збагаченні.

Внаслідок цього з'явилося вільне депутатське місце. Наступною в списку на посаду нардепа була Інна Свириба, але вона відмовилась від пропозиції, тому народним депутатом призначили Сергія Мельника.

Нагадаємо, нещодавно голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що можуть скоротити кількість нардепів.

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