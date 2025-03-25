Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення зарплат працівникам міністерств

Верховна Рада України. Фото: УНІАН

Верховна Рада України у вівторок, 25 березня, ухвалила законопроєкт про підвищення зарплат працівникам міністерств. Однак він може не набрати чинності, якщо президент Володимир Зеленський не підпише його.

Про це повідомила нардепка Софія Федина у Telegram.

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Підвищення зарплат працівникам міністерств

За різке підвищення зарплат проголосували 254 депутати.

Законопроєкт. Фото: скриншот

"Тепер зарплати у них різко більше, ніж базова зарплата військовослужбовця", — зазначила Федина.

Підсумки голосування. Фото: t.me/Sofiya_Fedyna

Допис Фединої. Фото: скриншот

Нагадаємо, лейтенант третього механізованого батальйону Олександр Косюк заявив, що військовим необхідно підняти зарплати.

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