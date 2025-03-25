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Рада підтримала підвищення зарплат працівникам міністерств

25 березня 2025 14:49
Аркадій Пастула - Редактор
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення зарплат працівникам міністерств
Верховна Рада України. Фото: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

Верховна Рада України у вівторок, 25 березня, ухвалила законопроєкт про підвищення зарплат працівникам міністерств. Однак він може не набрати чинності, якщо президент Володимир Зеленський не підпише його.

Про це повідомила нардепка Софія Федина у Telegram.

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За різке підвищення зарплат проголосували 254 депутати. 

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Законопроєкт. Фото: скриншот 

"Тепер зарплати у них різко більше, ніж базова зарплата військовослужбовця", — зазначила Федина.

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Підсумки голосування. Фото: t.me/Sofiya_Fedyna
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Допис Фединої. Фото: скриншот

Нагадаємо, лейтенант третього механізованого батальйону Олександр Косюк заявив, що військовим необхідно підняти зарплати.

Також Новини.LIVE повідомляли, якими будуть мінімалка та прожитковий мінімум в Україні з 1 квітня.

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