Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення зарплат працівникам міністерств

Рада підтримала підвищення зарплат працівникам міністерств
Верховна Рада України у вівторок, 25 березня, ухвалила законопроєкт про підвищення зарплат працівникам міністерств. Однак він може не набрати чинності, якщо президент Володимир Зеленський не підпише його.
Про це повідомила нардепка Софія Федина у Telegram.
Підвищення зарплат працівникам міністерств
За різке підвищення зарплат проголосували 254 депутати.
"Тепер зарплати у них різко більше, ніж базова зарплата військовослужбовця", — зазначила Федина.
Нагадаємо, лейтенант третього механізованого батальйону Олександр Косюк заявив, що військовим необхідно підняти зарплати.
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