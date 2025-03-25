Верховная Рада приняла законопроект о повышении зарплат работникам министерств

Рада поддержала повышение зарплат работникам министерств
Верховная Рада Украины во вторник, 25 марта, приняла законопроект о повышении зарплат работникам министерств. Однако он может не вступить в силу, если президент Владимир Зеленский не подпишет его.
Об этом сообщила нардеп София Федина в Telegram.
Повышение зарплат работникам министерств
За резкое повышение зарплат проголосовали 254 депутата.
"Теперь зарплаты у них резко больше, чем базовая зарплата военнослужащего", — отметила Федина.
Напомним, лейтенант третьего механизированного батальона Александр Косюк заявил, что военным необходимо поднять зарплаты.
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