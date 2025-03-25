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Рада поддержала повышение зарплат работникам министерств

25 марта 2025 14:49
Аркадий Пастула - Редактор
Верховная Рада приняла законопроект о повышении зарплат работникам министерств
Верховная Рада Украины. Фото: УНИАН
Аркадий Пастула - Редактор

Верховная Рада Украины во вторник, 25 марта, приняла законопроект о повышении зарплат работникам министерств. Однако он может не вступить в силу, если президент Владимир Зеленский не подпишет его.

Об этом сообщила нардеп София Федина в Telegram.

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За резкое повышение зарплат проголосовали 254 депутата.

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Законопроект. Фото: скриншот

"Теперь зарплаты у них резко больше, чем базовая зарплата военнослужащего", — отметила Федина.

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Итоги голосования. Фото: t.me/Sofiya_Fedyna
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Пост Федины. Фото: скриншот

Напомним, лейтенант третьего механизированного батальона Александр Косюк заявил, что военным необходимо поднять зарплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, какими будут минималка и прожиточный минимум в Украине с 1 апреля.

Верховная Рада зарплаты Украина нардепы законопроект
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