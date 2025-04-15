Новый депутат от Слуги народа — кто такой Сергей Мельник

Новый депутат Сергей Мельник в Верховной Раде. Фото: t.me/yzheleznyak

Верховная Рада пополнилась еще одним народным депутатом от "Слуги народа" Сергеем Мельником. Во вторник, 15 апреля, он принял присягу.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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"Новый народный депутат Мельник Сергей принял присягу — входит в "Слуга народа"", — сообщил Железняк и поделился фото.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Как известно, Сергей Мельник учился в Одесском Высшем артиллерийском командном училище. Там он получил военную специальность — командная тактическая артиллерия. После этого он поступил в Национальную юридическую академию им. Я. Мудрого и получил там квалификацию юриста.

Сейчас ему 62 года и до баллотирования в ВР он был правоохранителем.

Где взялось место в Раде

Стоит отметить, что Верховная Рада в феврале этого года прекратила полномочия народного депутата Ирины Кормышкиной, которую подозревали в незаконном обогащении.

Вследствие этого появилось свободное депутатское место. Следующей в списке на должность нардепа была Инна Свириба, но она отказалась от предложения поэтому народным депутатом назначили Сергея Мельника.

Напомним, недавно председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что могут сократить количество нардепов.

Также мы сообщали, что НАПК обнародовало декларации доходов за 2024 год. Теперь известно, сколько зарабатывают нардепы.