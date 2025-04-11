Кількість народних депутатів у Раді можуть скоротити

Народні депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада України

В українському парламенті розглядають можливість зменшення кількості депутатів через зниження чисельності населення. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що для ефективної роботи Ради вистачило б 300 народних обранців замість 450.

Про це спікер українського парламенту сказав в інтерв'ю у випуску програми "Є розмова" у п'ятницю, 11 квітня.

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Відповідаючи на питання про можливе скорочення кількості народних депутатів, Стефанчук зазначив, що ще 29 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, що передбачав зміни до Конституції України, згідно з якими кількість парламентаріїв мала бути зменшена до 300 осіб.

"На превеликий жаль, на той час Конституційний Суд дав негативний висновок на цей законопроєкт, чим заблокував його розгляд у Верховній Раді", — сказав спікер.

За словами Стефанчука, питання про зменшення кількості народних депутатів знову стане актуальним в українському суспільстві через зменшення населення в країні.

"Об'єктивно зменшилася кількість осіб в Україні, які будуть представлені в єдиному законодавчому органі. Коли було 52 мільйони, це одна розмова, а коли сьогодні людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві повинно бути переглянуте", — пояснив голова Верховної Ради.

За оцінками Стефанчука, в майбутньому склад парламенту України може налічувати 300 депутатів, але ця цифра є попередньою і може бути змінена після додаткових розрахунків.

Раніше стало відомо, що Микола Поворозник більше не буде обіймати посаду першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації через те, що він не забезпечував належне виконання своїх обов'язків.

Крім того, з посади секретаря Київради звільнили Володимира Бондаренка, який фігурує на "плівках Комарницького" у справі про земельні схеми в столиці.