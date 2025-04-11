Количество народных депутатов в Раде могут сократить

Народные депутаты в Верховной Раде. Фото: Верховная Рада Украины

В украинском парламенте рассматривают возможность уменьшения количества депутатов из-за снижения численности населения. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук считает, что для эффективной работы Рады хватило бы 300 народных избранников вместо 450.

Об этом спикер украинского парламента сказал в интервью в выпуске программы "Есть разговор" в пятницу, 11 апреля.

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Отвечая на вопрос о возможном сокращении количества народных депутатов, Стефанчук отметил, что еще 29 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий изменения в Конституцию Украины, согласно которым количество парламентариев должно было быть уменьшено до 300 человек.

"К большому сожалению, в то время Конституционный Суд дал отрицательное заключение на этот законопроект, чем заблокировал его рассмотрение в Верховной Раде", — сказал спикер.

По словам Стефанчука, вопрос об уменьшении количества народных депутатов снова станет актуальным в украинском обществе из-за уменьшения населения в стране.

"Объективно уменьшилось количество лиц в Украине, которые будут представлены в едином законодательном органе. Когда было 52 миллиона, это один разговор, а когда сегодня людей гораздо меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе должен быть пересмотрен", — пояснил председатель Верховной Рады.

По оценкам Стефанчука, в будущем состав парламента Украины может насчитывать 300 депутатов, но эта цифра является предварительной и может быть изменена после дополнительных расчетов.

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