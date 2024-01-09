Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Раді заявили, що ООН не надає документи про дозвіл для РФ перебувати в Радбезі arrow

У Раді заявили, що ООН не надає документи про дозвіл для РФ перебувати в Радбезі

9 січня 2024 13:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Раді заявили, що ООН не надає документи про дозвіл для РФ перебувати в Радбезі
Радбез ООН. Фото: REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Організація Об'єднаних Націй не надає представникам з України документи, на підставі чого Росія перебуває в Радбезі й узагалі в ООН. З юридичного погляду участь держави-терористки є незаконною.

Про це заявив заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко.

Читайте також:

Росія у Радбезі ООН

За словами Пушкаренка, РФ стала постійним членом Радбезу ООН у 1991 році на підставі листа тодішнього президента Бориса Єльцина. Він наголосив, що усі погодилися з цим та 30 років закривали очі. 

"Нашим представникам не надають документи, на підставі чого Росія перебуває в Радбезі й узагалі в ООН. При цьому в чинному Статуті Організації досі вказана СРСР, там немає Росії", — зазначив він.

Заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва заявив, що минулого року Росія втратила свої позиції в багатьох міжнародних організаціях, а це свідчить, що цивілізований світ не хоче мати справи з державою-агресором.

Нагадаємо, через постачання балістичних ракет Північної Кореї до Росії, члени Ради безпеки ООН скликають засідання. Обговорення відбудуться 10 січня.

Також ми писали, що верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до негайних кроків щодо деескалації війни. За його словами, в нашій країні спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі