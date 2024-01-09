У Раді заявили, що ООН не надає документи про дозвіл для РФ перебувати в Радбезі

Радбез ООН. Фото: REUTERS

Організація Об'єднаних Націй не надає представникам з України документи, на підставі чого Росія перебуває в Радбезі й узагалі в ООН. З юридичного погляду участь держави-терористки є незаконною.

Про це заявив заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко.

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За словами Пушкаренка, РФ стала постійним членом Радбезу ООН у 1991 році на підставі листа тодішнього президента Бориса Єльцина. Він наголосив, що усі погодилися з цим та 30 років закривали очі.

"Нашим представникам не надають документи, на підставі чого Росія перебуває в Радбезі й узагалі в ООН. При цьому в чинному Статуті Організації досі вказана СРСР, там немає Росії", — зазначив він.

Заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва заявив, що минулого року Росія втратила свої позиції в багатьох міжнародних організаціях, а це свідчить, що цивілізований світ не хоче мати справи з державою-агресором.

Нагадаємо, через постачання балістичних ракет Північної Кореї до Росії, члени Ради безпеки ООН скликають засідання. Обговорення відбудуться 10 січня.

Також ми писали, що верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до негайних кроків щодо деескалації війни. За його словами, в нашій країні спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".