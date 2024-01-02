Кислиця пояснив, чи планує Радбез ООН позбавляти Росію всіх її повноважень

Представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: пресслужба представництва України в ООН

У Раді Безпеки ООН не лише не планують позбавляти РФ усіх повноважень, вони навіть не хочуть починати політичну дискусію щодо цієї теми. За словами представника України при ООН Сергія Кислиці, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти нашої держави, Рада Безпеки ООН потребує реформування.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

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Що має зробити ООН

Кислиця зауважив, що Рада безпеки ООН має позбавити Росію права блокувати важливі рішення шляхом вето, проте, за його словами, у цьому органі організації не змогли змінити ситуацію чи "ухвалити будь-яке субстантивне рішення".

"Країни-члени Ради Безпеки, а передусім постійні члени, продовжують стояти на позиції, що Російська Федерація є повноцінним та повноправним членом Ради Безпеки. Вони дозволяють РФ використовувати право вето. Вони не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення Росії усіх повноважень, а навіть не готові розпочати про це політичну дискусію", — пояснив дипломат.

Бездіяльність ООН в рішеннях щодо війни в Україні

Він додав, що навіть щодо конфлікту в секторі Гази Рада Безпеки ухвалила рішення про відкриття нових гуманітарних коридорів, а "наш конфлікт залишається чи не єдиним, де жодних рішень немає".

"ООН у глибокій кризі не лише через те, що Рада Безпеки безпорадна, коли йдеться про заходи щодо зупинення війни в Україні та приборкання агресора. ООН перебуває у глибокій кризі ще й тому, що одна з її головних функцій — підтримання миру — вже не працює у тому вигляді, як вона працювала ще десять років тому", — наголосив Кислиця.

Зміни в організації

Своєю чергою представник України при ООН зауважив на тому, що необхідно шукати нові підходи та шляхи щодо підтримки миру від ООН. Про це мали б говорити під час Саміту, який відбудеться у вересні 2024 року.

Кислиця вважає, що зустріч повинна стати вирішальною для того, аби зрозуміти, як саме у світовому співтоваристві будуть реагувати на такі виклики.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН висловив свою думку щодо можливості відновлення так званої "зернової угоди". Він повідомив, що організація перебуває в контакті з обома сторонами щодо цього питання, але не вбачає сенсу відновлювати цю угоду.