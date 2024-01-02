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Кислица объяснил, планирует ли Совбез ООН лишать Россию всех ее полномочий

2 января 2024 08:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кислица объяснил, планирует ли Совбез ООН лишать Россию всех ее полномочий
Представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: пресс-служба представительства Украины в ООН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Совете Безопасности ООН не только не планируют лишать РФ всех полномочий, они даже не хотят начинать политическую дискуссию по этой теме. По словам представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, после того, как Россия начала полномасштабное вторжение против нашего государства, Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании.

Об этом он сказал в интервью изданию "Голос Америки".

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Что должна сделать ООН

Кислица отметил, что Совбез ООН должен лишить Россию права блокировать важные решения путем вето, однако, по его словам, в этом органе организации не смогли изменить ситуацию или "принять какое-либо субстантивное решение".

"Страны-члены Совета Безопасности, а прежде всего постоянные члены, продолжают стоять на позиции, что Российская Федерация является полноценным и полноправным членом Совета Безопасности. Они позволяют РФ использовать право вето. Они не готовы не только к практическим шагам по лишению России всех полномочий, а даже не готовы начать об этом политическую дискуссию", — объяснил дипломат.

Бездействие ООН в решениях относительно войны в Украине

Он добавил, что даже по поводу конфликта в секторе Газа Совет Безопасности принял решение об открытии новых гуманитарных коридоров, а "наш конфликт остается едва ли не единственным, где никаких решений нет".

"ООН в глубоком кризисе не только потому, что Совет Безопасности беспомощен, когда речь идет о мерах по остановке войны в Украине и обузданию агрессора. ООН находится в глубоком кризисе еще и потому, что одна из ее главных функций — поддержание мира — уже не работает в том виде, как она работала еще десять лет назад", — подчеркнул Кислица.

Изменения в организации

В свою очередь представитель Украины при ООН отметил, что необходимо искать новые подходы и пути поддержки мира от ООН. Об этом должны говорить во время Саммита, который состоится в сентябре 2024 года.

Кислица считает, что встреча должна стать решающей для того, чтобы понять, как именно в мировом сообществе будут реагировать на такие вызовы.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН высказал свое мнение о возможности возобновления так называемого "зернового соглашения". Он сообщил, что организация находится в контакте с обеими сторонами по этому вопросу, но не видит смысла возобновлять это соглашение.

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