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РФ скликає Радбез ООН через атаку на Бєлгород — Чехія відмовилася від участі

31 грудня 2023 00:37
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
РФ скликає Радбез ООН через атаку на Бєлгород — Чехія відмовилася від участі
Учасники на засідання Радбезу ООН. Фото: reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Росія звинуватила Чехію у тому, що вона надає українській стороні боєприпаси. Ті своєю чергою нібито атакували російське місто. Це сталося на тлі того, що Чехія відмовилася взяти участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН.

Про це повідомив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський у мережі Х.

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РФ звинувачує Чехію у підтримці України. Фото: скриншот

Він повідомив, що Росія скликає Радбез через вибухи в прикордонному з Україною місті Бєлгороді.

"Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо", — написав він.

Натомість представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що його країна вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу.

Крім того, попри масовані атаки України останніми днями, він звинуватив Україну у "вбивстві мирних жителів" за допомогою боєприпасів з Чехії. У відповідь він вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні.

Щоб аргументувати свої заяви, він додав твіт колишнього кореспондента російського пропагандистського каналу RT Чея Боуза. Останній каже, що на відео "українська армія, яку підтримує НАТО, бомбардує центр Бєлгорода".

До слова, пропагандист відомий як активний поширювач фейків про Україну.

Водночас засідання Радбезу ООН, скликане Росією, призначене на 16:00 за нью-йоркським часом (23:00 за Києвом).

Нагадаємо, що на російський Бєлгород сьогодні, 30 грудня, сталася атака, у місті є руйнування інфраструктури та згоріло чимало автомобілів. Внаслідок обстрілу прикордонного Бєлгорода загинуло вже 18 людей.

Додамо, у той же час мешканці Бєлгорода розізлилися на владу, яка кинула їх напризволяще під час обстрілу. У місті були закриті укриття та людей не збиралися евакуйовувати. 

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