РФ созывает Совбез ООН из-за атаки на Белгород — Чехия отказалась от участия

Участники на заседании Совбеза ООН. Фото: reuters

Россия обвинила Чехию в том, что она дает украинской стороне боеприпасы. Те в свою очередь якобы атаковали русский город. Это произошло на фоне того, что Чехия отказалась принять участие в экстренном заседании Совбеза ООН.

Об этом сообщил чешский министр иностранных дел Ян Липовский в сети X.

Читайте также:

РФ созывает Совбез из-за взрывов в Белгороде

РФ обвиняет Чехию в поддержке Украины Фото: скриншот

Он сообщил, что Россия созывает Совбез из-за взрывов в приграничном с Украиной городе Белгороде.

"Мы отказываемся, чтобы нас куда-нибудь вызвала Россия. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью придем" , — написал он.

Представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что его страна требует проведения экстренной встречи Совбеза.

Кроме того, несмотря на массированные атаки Украины в последние дни, он обвинил Украину в "убийстве мирных жителей" с помощью боеприпасов из Чехии. В ответ он потребовал присутствия посла Чехии при ООН на заседании.

Чтобы доказать свои заявления, он добавил твит бывшего корреспондента российского пропагандистского канала RT Чея Боуза. Последний говорит, что на видео "украинская армия, поддерживаемая НАТО, бомбит центр Белгорода".

К слову, пропагандист известен как активный распространитель фейков по Украине.

В то же время, заседание Совбеза ООН, созванное Россией, назначено на 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по Киеву).

Напомним, что на российский Белгород сегодня, 30 декабря, произошла атака, в городе разрушены инфраструктура и сгорело немало автомобилей. В результате обстрела пограничного Белгорода погибли уже 18 человек.

В то же время жители Белгорода разозлились на власть, которая бросила их на произвол судьбы во время обстрела. В городе были закрыты укрытия и людей не собирались эвакуировать.