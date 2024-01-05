США ініціюють скликання засідання Радбезу ООН через постачання ракет КНДР до Росії

Засідання Радбезу ООН. Фото: REUTERS

Через постачання балістичних ракет Північної Кореї до Росії, члени Ради безпеки ООН скликають засідання. Обговорення відбудуться 10 січня.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у X.

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"Питання постачання КНДР Росії балістичних ракет і їх використання проти України стане предметом дискусії в РБ 10 січня, на засіданні, яке у координації з Україною скликається партнерами-членами Радбезу ООН", — йдеться у повідомленні.

Кислиця розповів, що США інформують, що "мають нову інформацію про зброю, яку Росія отримує від третіх країн на підтримку своєї мети знищити Україну та підкорити її народ". За інформацією США, нещодавно КНДР передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет.

"30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з цих балістичних ракет КНДР по Україні. 2 січня російські війська запустили кілька балістичних ракет КНДР по Україні, в тому числі в рамках нічної атаки. США вважають, що Росія використає додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше цивільної інфраструктури України та вбити українських мирних жителів", — розповів представник України при ООН.

Допис Сергія Кислиці в Х. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея поставила в Росії понад тисячу контейнерів з технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передові військові технології, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.