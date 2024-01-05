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США инициируют созыв заседания Совбеза ООН из-за поставок ракет КНДР в Россию

5 января 2024 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США инициируют созыв заседания Совбеза ООН из-за поставок ракет КНДР в Россию
Заседание Совбеза ООН. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за поставок баллистических ракет Северной Кореи в Россию, члены Совбеза ООН созывают заседание. Обсуждения пройдут 10 января.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в X.

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"Вопрос поставок КНДР России баллистических ракет и их использование против Украины станет предметом дискуссии в РБ 10 января, на заседании, которое в координации с Украиной созывается партнерами-членами Совбеза ООН", — говорится в сообщении.

Кислица рассказал, что США информируют, что "имеют новую информацию об оружии, которое Россия получает от третьих стран в поддержку своей цели уничтожить Украину и покорить ее народ". По информации США, недавно КНДР передала России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет.

"30 декабря 2023 года российские войска запустили по меньшей мере одну из этих баллистических ракет КНДР по Украине. 2 января российские войска запустили несколько баллистических ракет КНДР по Украине, в том числе в рамках ночной атаки. США считают, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР, чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и убить украинских мирных жителей", — рассказал представитель Украины при ООН.

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Сообщение Сергея Кислицы в Х. Фото: скриншот

Напомним, недавно Северная Корея поставила в России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен этого Пхеньян ожидает от Москвы передовые военные технологии, оборудование для производства баллистических ракет и не только.

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