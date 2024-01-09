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В Раде заявили, что ООН не предоставляет документы о разрешении для РФ находиться в Совбезе

9 января 2024 13:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Раде заявили, что ООН не предоставляет документы о разрешении для РФ находиться в Совбезе
Совбез ООН. Фото: REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Организация Объединенных Наций не предоставляет представителям Украины документы, на основании чего Россия находится в Совбезе и вообще в ООН. С юридической точки зрения участие государства-террористки незаконно.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Арсений Пушкаренко.

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По словам Пушкаренко, РФ стала постоянным членом Совбеза ООН в 1991 году на основании письма тогдашнего президента Бориса Ельцина. Он отметил, что все согласились с этим и 30 лет закрывали глаза.

"Нашим представителям не предоставляют документы, на основании чего Россия находится в Совбезе и вообще в ООН. При этом в действующем Уставе Организации до сих пор указан СССР, там нет России", — отметил он.

Заместитель председателя комитета по внешней политике и международному сотрудничеству заявил, что в прошлом году Россия потеряла свои позиции во многих международных организациях, а это свидетельствует, что цивилизованный мир не хочет иметь дела с государством-агрессором.

Напомним, из-за поставок баллистических ракет Северной Кореи в Россию, члены Совбеза ООН созывают заседание. Обсуждения пройдут 10 января.

Также мы писали, что верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал Россию и Украину к немедленным шагам по деэскалации войны. По его словам, в нашей стране наблюдается "тревожная эскалация боевых действий".

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