У Раді не підвищують зарплати військовим: нардепка про причини

Нардепи у залі Верховної Ради. Фото: Верховна Рада України

Збільшення виплат українським захисникам опинилося під загрозою зриву через технічні та політичні перепони в парламенті. Законодавство досі не дозволяє підняти зарплати чинним військовим без автоматичного зростання виплат пенсіонерам, а альтернативні ініціативи опозиції ігноруються.

Про це в ефірі Ранок.LIVE висловивлась нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Фріз.

Військовим не можуть підняти зарплати через неухвалені відповідні закони

За її словами, перша й найголовніша проблема полягає у технічній та фінансовій площині. Чинне законодавство досі не адаптоване таким чином, щоб можна було збільшити виплати безпосередньо діючим військовим, не підіймаючи при цьому автоматично пенсії військовим пенсіонерам. Відсутність такого розмежування вимагає колосальних коштів, що й гальмує весь процес.

"Тому що ми маємо хибну ситуацію, коли Комітет нацбезпеки оборони та розвідки не розглядає законодавчі ініціативи від депутатів, якщо вони не мають підтримки від того чи іншого суб'єкту сектора безпеки оборони в даному контексті Міністерства оборони", — повідомила нардепка.

Депутатка наголосила, що представники опозиції вже зареєстрували низку ініціатив. Вони стосуються не лише збільшення зарплат з урахуванням рівня інфляції від початку повномасштабного вторгнення, а й встановлення чітких термінів служби. Ці проєкти навіть містять розрахунки необхідних ресурсів, проте їх просто не включають до порядку денного парламенту.

На думку Ірини Фріз, уряд має припинити лише говорити про очікування та негайно вносити необхідні законодавчі зміни або ж підтримати вже готові напрацювання народних депутатів.

"Хай проаналізують те, що вже зареєстрували депутати і вносять, тому що подальше зволікання зі збільшенням заробітної плати для військових, подальше зволікання з внесенням чітких термінів служби, воно насправді теж напряму впливає на питання мобілізації", — зауважила Ірина Фріз.

