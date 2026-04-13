В Раде не повышают зарплаты военным: нардеп о причинах

Нардепы в зале Верховной Рады. Фото: Верховная Рада Украины

Увеличение выплат украинским защитникам оказалось под угрозой срыва из-за технических и политических преград в парламенте. Законодательство до сих пор не позволяет поднять зарплаты действующим военным без автоматического роста выплат пенсионерам, а альтернативные инициативы оппозиции игнорируются.

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказалась нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Фриз.

Военным не могут поднять зарплаты из-за непринятых соответствующих законов

По ее словам, первая и самая главная проблема заключается в технической и финансовой плоскости. Действующее законодательство до сих пор не адаптировано таким образом, чтобы можно было увеличить выплаты непосредственно действующим военным, не поднимая при этом автоматически пенсии военным пенсионерам. Отсутствие такого разграничения требует колоссальных средств, что и тормозит весь процесс.

"Потому что мы имеем ошибочную ситуацию, когда Комитет нацбезопасности обороны и разведки не рассматривает законодательные инициативы от депутатов, если они не имеют поддержки от того или иного субъекта сектора безопасности обороны в данном контексте Министерства обороны", — сообщила нардеп.

Депутат подчеркнула, что представители оппозиции уже зарегистрировали ряд инициатив. Они касаются не только увеличения зарплат с учетом уровня инфляции от начала полномасштабного вторжения, но и установления четких сроков службы. Эти проекты даже содержат расчеты необходимых ресурсов, однако их просто не включают в повестку дня парламента.

По мнению Ирины Фриз, правительство должно прекратить только говорить об ожиданиях и немедленно вносить необходимые законодательные изменения или поддержать уже готовые наработки народных депутатов.

"Пусть проанализируют то, что уже зарегистрировали депутаты и вносят, потому что дальнейшее промедление с увеличением заработной платы для военных, дальнейшее промедление с внесением четких сроков службы, оно на самом деле тоже напрямую влияет на вопрос мобилизации", — отметила Ирина Фриз.

