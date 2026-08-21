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Головна Новини дня У Путіна заперечують підготовку до масової мобілізації в РФ

У Путіна заперечують підготовку до масової мобілізації в РФ

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 07:52
У Путіна заперечують підготовку до всеросійської мобілізації
Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Росії заперечують підготовку нової масової мобілізації. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що наразі така кампанія не планується. Водночас він зазначив, що після виборів до Держдуми ситуація може змінитися.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова Небензі, передає Новини.LIVE.

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Що заявив Небензя про мобілізацію в Росії

За словами російського дипломата, влада РФ нібито не готується до проведення масової мобілізації.

"Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо", — заявив Небензя.

Водночас він додав, що після виборів до Державної думи ситуація може змінитися.

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"Але подивимося, що станеться після виборів — і хто має рацію, а хто помиляється", — сказав постпред РФ при ООН.

Небензя також заперечив повідомлення про нібито масовий виїзд росіян до Грузії через очікування нової хвилі мобілізації. За його словами, він не вважає, що "десятки тисяч молодих росіян" залишають країну.

Що відомо про можливу мобілізацію в РФ

Раніше повідомлялося про значний потік громадян РФ до Грузії через пішохідний пункт пропуску. Такі виїзди пов'язували з побоюваннями щодо можливої нової мобілізації після виборів до Держдуми, запланованих на вересень.

Як писали Новини.LIVE, у Росії намагаються переконати Володимира Путіна не оголошувати відкриту мобілізацію. Замість цього Кремль може розглядати приховані способи збільшення кількості контрактників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що, за даними української розвідки, Росія готується до проведення мобілізаційних заходів восени.

володимир путін ООН мобілізація Росія
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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