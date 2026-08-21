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В администрации Путина отрицают подготовку к массовой мобилизации в РФ

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 07:52
В администрации Путина отрицают подготовку к всероссийской мобилизации
Владимир Путин. Фото: росСМИ

В России отрицают подготовку новой массовой мобилизации. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время такая кампания не планируется. В то же время он отметил, что после выборов в Госдуму ситуация может измениться.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на слова Небензи, передает Новини.LIVE.

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Что заявил Небензя о мобилизации в России

По словам российского дипломата, власти РФ якобы не готовятся к проведению массовой мобилизации.

"Не беспокойтесь по поводу мобилизации в России. Официально много раз заявлялось, что в настоящее время нам не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно", — заявил Небензя.

В то же время он добавил, что после выборов в Государственную думу ситуация может измениться.

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"Но посмотрим, что произойдет после выборов — и кто прав, а кто ошибается", — сказал постоянный представитель РФ при ООН.

Небензя также опроверг сообщения о якобы массовом выезде россиян в Грузию из-за ожидания новой волны мобилизации. По его словам, он не считает, что "десятки тысяч молодых россиян" покидают страну.

Что известно о возможной мобилизации в РФ

Ранее сообщалось о значительном потоке граждан РФ в Грузию через пешеходный пункт пропуска. Такие выезды связывали с опасениями относительно возможной новой мобилизации после выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь.

Как писали Новини.LIVE, в России пытаются убедить Владимира Путина не объявлять открытую мобилизацию. Вместо этого Кремль может рассматривать скрытые способы увеличения числа контрактников.

Также Новини.LIVE сообщали, что, по данным украинской разведки, Россия готовится к проведению мобилизационных мероприятий осенью.

владимир путин ООН мобилизация Россия
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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