Переговори України і РФ — чи приїде Путін до Стамбула

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до переговорів у турецькому Стамбулі 15 травня. Однак у Кремлі відмовились від подальших коментарів щодо ймовірної зустрічі Путіна та Зеленського.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі у четвер, поки більше нічого з цього приводу Кремль не збирається коментувати", — сказав Пєсков.

Крім того, йому не сподобався підхід Європи до питання України, адже він нібито "спрямований на продовження війни і контрастує з підходом Москви і Вашингтона".

"Європа цілком і повністю стає на бік України і не може претендувати на збалансований підхід у переговорному процесі", — додав речник Путіна.

Нагадаємо, раніше в ISW проаналізували, чи приїде Путін на переговори в Стамбул. Наразі офіційної відповіді від Кремля не має.

Крім того, в ОП висунули ультиматум Росії щодо перемовин у Стамбулі. Зустрічі на нижчому рівні — з іншими представниками Росії — не розглядаються.

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