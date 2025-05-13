Переговоры Украины и РФ — приедет ли Путин в Стамбул

У Путина заявили о подготовке к переговорам в Стамбуле
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к переговорам в турецком Стамбуле 15 мая. Однако в Кремле отказались от дальнейших комментариев относительно вероятной встречи Путина и Зеленского.
Об этом сообщают росСМИ.
РФ готовится к переговорам в Турции
"Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, пока больше ничего по этому поводу Кремль не собирается комментировать", — сказал Песков.
Кроме того, ему не понравился подход Европы к вопросу Украины, ведь он якобы "направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона".
"Европа целиком и полностью становится на сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе", — добавил спикер Путина.
Напомним, ранее в ISW проанализировали, приедет ли Путин на переговоры в Стамбул. Сейчас официального ответа от Кремля нет.
Кроме того, в ОП выдвинули ультиматум России относительно переговоров в Стамбуле. Встречи на более низком уровне — с другими представителями России — не рассматриваются.
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