Переговоры Украины и РФ — приедет ли Путин в Стамбул

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к переговорам в турецком Стамбуле 15 мая. Однако в Кремле отказались от дальнейших комментариев относительно вероятной встречи Путина и Зеленского.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

РФ готовится к переговорам в Турции

"Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, пока больше ничего по этому поводу Кремль не собирается комментировать", — сказал Песков.

Кроме того, ему не понравился подход Европы к вопросу Украины, ведь он якобы "направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона".

"Европа целиком и полностью становится на сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе", — добавил спикер Путина.

Напомним, ранее в ISW проанализировали, приедет ли Путин на переговоры в Стамбул. Сейчас официального ответа от Кремля нет.

Кроме того, в ОП выдвинули ультиматум России относительно переговоров в Стамбуле. Встречи на более низком уровне — с другими представителями России — не рассматриваются.

Реклама