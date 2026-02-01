Відео
У Путіна обмежуються можливості для угоди про мир — ЗМІ

У Путіна обмежуються можливості для угоди про мир — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 08:51
У Путіна звужуються можливості для маневру щодо мирної угоди
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін зіткнувся зі звуженням вікна можливостей для досягнення мирної угоди з Україною. Адже наразі Росія бореться з дефіцитом бюджету для фінансування війни, що продовжує зростати.

Про це інформує Bloomberg.

У Путіна звужуються можливості для маневру щодо мирної угоди

Зростання витрат на війну та проблеми з наповненням бюджету ускладнюють для Кремля подальше ведення бойових дій і послаблюють позиції Росії на можливих мирних переговорах.

Прагнення Москви здобути максимальні територіальні результати у війні проти України дедалі сильніше тисне на фінансову систему РФ та звужує можливості для переговорного маневру.

Bloomberg зазначає, що російська влада стикається зі зростанням бюджетного дефіциту через високі витрати на війну. Посадовці побоюються, що цього року витрати знову перевищать заплановані показники, якщо фінансування бойових дій доведеться збільшувати.

З огляду на це у Москві шукають додаткові джерела надходжень — до 1,2 трильйона рублів, аби втримати ключові бюджетні параметри. 

Йдеться приблизно про додаткові 0,5% ВВП понад уже запланований дефіцит на рівні 1,6% ВВП. На ситуацію впливають нижчі доходи від енергоносіїв, а також зміцнення рубля, яке зменшує бюджетні надходження від експорту.

Видання наводить оцінку директора Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні Олександра Габуєва, який вважає, що політичні процеси у США можуть стати додатковим чинником для Кремля. Зокрема, увага глави Білого дому Дональда Трампа поступово зміщується до проміжних виборів у Конгрес.

Експерт пояснює, що нинішні пропозиції щодо закінчення повномасштабної війни проти України можуть бути для Москви одними з найвигідніших за останні роки. Якщо ж політичний баланс у Конгресі зміниться, можливості для маневру в адміністрації США можуть звузитися.

Окрему проблему становлять нафтові доходи. Через санкції та цінові обмеження російські виробники змушені продавати нафту дешевше. Бюджет РФ на 2026 рік розрахований, виходячи з ціни 59 доларів за барель Urals і курсу понад 92 рублі за долар. Натомість фактичні показники нижчі за ціною на нафту і вищі за курсом рубля, що може призвести до суттєвого недоотримання доходів.

За підрахунками Bloomberg, у такому разі нафтогазові надходження можуть скоротитися до 6,75 трильйона рублів, що потенційно створить дефіцит майже у 2,2 трильйона рублів.

Аналітики вважають, що за таких умов фінансовий тиск може стати одним із визначальних чинників для Кремля у подальших рішеннях щодо війни та переговорів.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів, чи розглядає можливість особистої зустрічі із Путіним.

Також український лідер назвав два питання, якими Україна не поступиться Росії в межах мирного плану.

володимир путін Кремль війна в Україні Росія мирні переговори мирна угода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
