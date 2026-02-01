Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин столкнулся с сужением окна возможностей для достижения мирного соглашения с Украиной. Ведь сейчас Россия борется с дефицитом бюджета для финансирования войны, который продолжает расти.

Об этом информирует Bloomberg.

У Путина сужаются возможности для маневра по мирному соглашению

Рост расходов на войну и проблемы с наполнением бюджета усложняют для Кремля дальнейшее ведение боевых действий и ослабляют позиции России на возможных мирных переговорах.

Стремление Москвы получить максимальные территориальные результаты в войне против Украины все сильнее давит на финансовую систему РФ и сужает возможности для переговорного маневра.

Bloomberg отмечает, что российские власти сталкиваются с ростом бюджетного дефицита из-за высоких расходов на войну. Чиновники опасаются, что в этом году расходы снова превысят запланированные показатели, если финансирование боевых действий придется увеличивать.

Учитывая это, в Москве ищут дополнительные источники поступлений — до 1,2 триллиона рублей, чтобы удержать ключевые бюджетные параметры.

Речь идет примерно о дополнительных 0,5% ВВП сверх уже запланированного дефицита на уровне 1,6% ВВП. На ситуацию влияют более низкие доходы от энергоносителей, а также укрепление рубля, которое уменьшает бюджетные поступления от экспорта.

Издание приводит оценку директора Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине Александра Габуева, который считает, что политические процессы в США могут стать дополнительным фактором для Кремля. В частности, внимание главы Белого дома Дональда Трампа постепенно смещается к промежуточным выборам в Конгресс.

Эксперт объясняет, что нынешние предложения по окончанию полномасштабной войны против Украины могут быть для Москвы одними из самых выгодных за последние годы. Если же политический баланс в Конгрессе изменится, возможности для маневра у администрации США могут сузиться.

Отдельную проблему представляют нефтяные доходы. Из-за санкций и ценовых ограничений российские производители вынуждены продавать нефть дешевле. Бюджет РФ на 2026 год рассчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель Urals и курса более 92 рубля за доллар. Зато фактические показатели ниже по цене на нефть и выше по курсу рубля, что может привести к существенному недополучению доходов.

По подсчетам Bloomberg, в таком случае нефтегазовые поступления могут сократиться до 6,75 триллиона рублей, что потенциально создаст дефицит почти в 2,2 триллиона рублей.

Аналитики считают, что при таких условиях финансовое давление может стать одним из определяющих факторов для Кремля в дальнейших решениях по войне и переговорам.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ответил, рассматривает ли возможность личной встречи с Путиным.

Также украинский лидер назвал два вопроса, которыми Украина не уступит России в рамках мирного плана.