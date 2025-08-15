Відео
У Путіна "не чекають" підписання документів на саміті в Алясці

У Путіна "не чекають" підписання документів на саміті в Алясці

Дата публікації: 15 серпня 2025 13:39
Зустріч Трампа і Путіна — Кремль не чекає підписання угод
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі нібито "не очікують" підписання жодних документів за результатами переговорів на Алясці. За його словами, для цього "нічого не готувалося". 

Про це Дмитро Пєсков заявив у коментарі журналістам 15 серпня. 

Читайте також:

Чи підпишуть якусь угоду Путін і Трамп

"Ні. Підписання документів не очікується, і нічого не готувалось. І навряд тут може бути якийсь документ", — відповів Пєсков на питання журналістів. 

Водночас він заявив, що після зустрічі Трампа і Путіна буде спільна пресконференція, де буде озвучено домовленості, яких вдалося досягти. 

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц заявив, що у Путіна сьогодні є унікальний шанс укласти мирну угоду. Також він заявив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки.

Також ЗМІ повідомляли, що США пропонують РФ окупацію України на зразок Палестини. В рамках цього сценарію Росія отримає військовий та економічний контроль над окупованою частиною України через власний орган управління. 

переговори Аляска саміт перемир'я війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
