Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі нібито "не очікують" підписання жодних документів за результатами переговорів на Алясці. За його словами, для цього "нічого не готувалося".

Про це Дмитро Пєсков заявив у коментарі журналістам 15 серпня.

Чи підпишуть якусь угоду Путін і Трамп

"Ні. Підписання документів не очікується, і нічого не готувалось. І навряд тут може бути якийсь документ", — відповів Пєсков на питання журналістів.

Водночас він заявив, що після зустрічі Трампа і Путіна буде спільна пресконференція, де буде озвучено домовленості, яких вдалося досягти.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц заявив, що у Путіна сьогодні є унікальний шанс укласти мирну угоду. Також він заявив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки.

Також ЗМІ повідомляли, що США пропонують РФ окупацію України на зразок Палестини. В рамках цього сценарію Росія отримає військовий та економічний контроль над окупованою частиною України через власний орган управління.